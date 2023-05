Milan, Cardinale avvisa Pioli: “Fondamentale qualificarci in Champions”

Intervistato da Sportico, Gerry Cardinale ha parlato del Milan, semifinalista della Champions League che se la vedrà contro l'Inter. Queste le dichiarazioni del numero uno di RedBird: "La mia carica agonistica è in circolo e voglio vincere più di ogni altra cosa. Ma dal punto di vista aziendale, non perderò di vista il fatto che dobbiamo anche qualificarci per la Champions League dell’anno prossimo".