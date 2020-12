Milan, Calabria: “Non è un caso che stiamo facendo bene. Vi spiego”

Milan, le parole di Calabria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Calabria, terzino rossonero, ha rilasciato un’intervista a Milan TV per il traguardo delle 100 presenze. Ecco la spiegazione sul momento positivo della squadra: “In un momento in cui stiamo facendo bene tutti è fondamentale che ci siano più giocatori all’interno della rosa, non è un caso che stiamo facendo bene da tanti mesi, fa parte del lavoro che abbiamo svolto in questo periodo. E’ un percorso che dobbiamo continuare a portare avanti”. Clicca qui per leggere l’intervista completa di Davide Calabria >>>