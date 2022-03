Milan, Calabria: “Quella volta che Mihajlovic mi disse ‘devi rimanere qua’”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha raccontato un aneddoto interessante che riguarda l'ex allenatore rossonero Sinisa Mihajlovic

Davide Calabria, terzino del Milan, ha raccontato un aneddoto interessante che riguarda l'ex allenatore rossonero Sinisa Mihajlovic. Queste le dichiarazioni: "L'ho vissuto bene, bellissimo momento ma non è il mio più bello. Di solito ti danno il contentino per l'esordio, ma io volevo giocare... Non un solo minuto. È l'anno dopo, quando ero in bilico se andare in prestito o rimanere, che ho fatto 2-3 partite e Mihajlovic mi ha detto 'mi sei piaciuto, devi rimanere qua'. Avevo 18 anni, se ti dice qualcosa Mihajlovic è la strada giusta". Le Top News di oggi sul Milan: Kessie ad un passo dall'addio, esclusiva Maccarone e tanto altro