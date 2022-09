Milan, Brocchi: “Sta ritornando la nostra mentalità vincente”

È cresciuto nel Milan e poi, un po' a spezzoni, Cristian Brocchi ha giocato sei stagioni in rossonero, collezionando 161 presenze e 6 gol. Da giocatore ha vinto tutto ciò che si potesse vincere, più volte. Poi è tornato da allenatore per pochi mesi, con molta meno fortuna. Oggi era presente all'anteprima di DAZN del film "Stavamo bene insieme" sugli anni vincenti rossoneri di cui ha fatto parte. Ai microfoni dei giornalisti presenti ha rilasciato alcune dichiarazioni. Eccole.

Sul percorso europeo rossonero : “Maldini e Massara stanno facendo un grandissimo lavoro con l’obiettivo di portare l’allenatore dei giocatori con caratteristiche di cui ha bisogno. Vanno avanti con la stessa mentalità e ricreare quelle similitudini con quell’epoca in cui noi riuscivamo a vincere. Bello anche da tifoso vedere come gioca il Milan e che ti dà l’idea di essere un bel gruppo”.

Su Calabria capitano : “Davide quando l’ho avuto in primavera devo essere sincero me ne parlava già anche Pippo: aveva qualcosa in più. Gli ultimi anni che ha fatto di percorso con noi lo hanno aiutato a diventare un po’ più europeo, con qualche visione di gioco diversa, con il fatto di capire il gioco in maniera diversa. Ha un’interpretazione del ruolo molto europea e sta facendo delle cose grandi: vederlo capitano del Milan è una soddisfazione grande per chi lo ha allenato”.

Su De Ketelaere: “C’è bisogno di tempo: non tutti sono pronti, specie quando sei giovane, a entrare e dare risposte importanti sulle aspettative che ci sono intorno a te. Non dimentichiamoci che quando metti dentro in una prima squadra un ragazzo giovane che nessuno conosce è un qualcosa di guadagnato: invece quando da un ragazzo giovane già ti aspetti qualcosa di più, hai bisogno per forza di dargli un minimo di tempo per inserirsi in un contesto diverso rispetto a quello a cui era abituato”.