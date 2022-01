Milan, Braida: “Può lottare per lo scudetto, ma serve un difensore”

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche della lotta scudetto

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Braida, tra le tante cose, ha parlato anche della lotta scudetto: "Quello con lo Spezia è stato un incidente di percorso. Può lottare ancora per lo scudetto, ma un ritocco in difesa serve. Arrivasse Botman. L'olandese ha qualità importanti. Io punterei su di lui, anche se c'è da aspettarlo in estate".