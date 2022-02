Milan, Braida: “Donnarumma? Avrei fatto qualsiasi cosa per tenerlo”

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma a parametro zero. Queste le dichiarazioni

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma a parametro zero. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Calcio Totale', programma di 'Rai Sport': "Io l'ho visto arrivare che ero ancora al Milan, da parte mia c'è un po' di affetto perché mi ricordo quando è arrivato. Io avrei fatto qualsiasi cosa per tenerlo, a mio avviso è il portiere più forte. È straordinario, è ancora giovane e il Milan per me poteva ripartire da lui. Avrei preferito fosse rimasto al Milan".