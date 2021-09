Milan, Brahim Diaz: “Atletico Madrid rivale duro, sarà una gara difficile”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato della sfida di domani sera in Champions League contro l'Atletico Madrid: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni del quotidiano sportivo spagnolo 'As', Brahim Diaz ha parlato del Milan impegnato in Champions League. Queste le parole del numero 10 rossonero. "Il Liverpool è fortissimo e la partita è stata difficile. Abbiamo fatto fatica all'inizio, ma dopo abbiamo mostrato il nostro talento. Segnare due reti ad Anfield non è facile: continueremo a lottare nel girone. La Champions è la casa del Milan, lo sa tutto il mondo, e sarà una notte speciale. L'Atletico è un rivale duro, sarà una gara difficile per entrambe le squadre. Abbiamo le nostre armi, e in più giochiamo in casa. Il fatto che siano una squadra non solo ricca di talento, ma anche che lavora benissimo e molto disposta al sacrificio. Hanno giocatori fortissimi e non ne scelgo uno perché sarebbe ingiusto. Poi preferisco concentrarmi sul Milan: anche i nostri sono straordinari e siamo più uniti che mai". Leggi qui il resto delle dichiarazioni di Brahim Diaz.