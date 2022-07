Milan, Borkemans (vice Wilmots): “Origi vi stupirà, non ha paura di nulla”

"Non sente la pressione, non ha paura di nulla. È pronto per vestire una maglia prestigiosa come quella del Milan. Divock al Lille con Girard faceva l’esterno. In attacco può giocare ovunque. Credo però che non sia una solo prima punta ma che possa essere funzionale anche dietro un centravanti o largo a sinistra. Negli ultimi due anni non si è visto il vero Origi, causa infortuni. Ma al Milan può tornare decisivo”.