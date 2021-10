Milan, Borini: “Kjaer è cambiato totalmente. Prima era più fragile”

Fabio Borini, ex calciatore del Milan, ha parlato di Simon Kjaer, suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma. Le dichiarazioni

Fabio Borini, ex calciatore del Milan, ha parlato di Simon Kjaer, suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Gazzetta.it' in cui spiega l'evoluzione del danese: "È cambiato totalmente. Gli è scattato qualcosa dentro. Lo vedi da come si muove, da come gioca, dal linguaggio del corpo. Prima sembrava un po’ più fragile, ma non dimentichiamoci che aveva solo 22 anni". Le Top News sul Milan: l'agente di Kessie alza la posta in gioco, ma c'è già il sostituto