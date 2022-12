Milan, Boninsegna: “Il campionato non è ancora finito”

Sulla squadra che può riaprire il campionato: "Pensando all’Inter, sarebbe una boccata d’ossigeno per squadra e ambiente: se vince lo scontro diretto può credere nello scudetto. Inter, Milan e Juve possono recuperare: il ritorno di Lukaku è un fattore chiave per l’Inter, il Milan è collaudato mentre per la Juve bisognerà vedere se le questioni esterne emerse in queste settimane influiranno anche sulla testa della squadra".