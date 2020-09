ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – A pochi minuti dall’inizio della partita Milan-Bologna, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha parlato ai microfoni di Milan TV.

Come stai? “Io sto bene e anche la squadra. Per come abbiamo lavorato siamo pronti per fare un bell’inizio di campionato”.

Su Tonali: “Sandro è un grande giocatore, si è inserito molto bene nel gruppo. Ci fa vedere le sue qualità in allenamento, è pronto per dare il massimo nel nostro campionato”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI>>>