Milan-Bologna, Giroud: “Abbiamo lavorato bene, siamo pronti”

Sabato pomeriggio si giocherà Milan-Bologna e Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri della sfida. Il francese classe 1986 si è detto pronto, così come reputa pronta tutta la squadra. Ecco le sue parole: "Penso che abbiamo lavorato tanto e bene durante il pre campionato. Abbiamo fatto bene in amichevole e penso che tutta la squadra è pronta a giocare tutte le partite, più di 20, in poco tempo. La stagione dopo lo Scudetto per me è più difficile, perché le squadre ti aspettano ancora di più. Ci sono la Juventus, l'Inter, la Roma e anche il Napoli, che hanno fatto un bel mercato. Però penso che con i giovani giocatori che abbiamo, anche con De Ketelaere, con Adli e Origi possiamo fare bene. Hanno la giusta mentalità e qualità diverse. Possono aiutare la squadra. L'ultima partita che ho giocato era a Marsiglia il 31 luglio. Da quella partita ho fatto 20/30 minuti perché ero infortunato. Avevo bisogno di tempo per rientrare e recuperare al flessore. Ora mi sento bene, sono carico per aiutare la squadra e segnare il primo gol dell'anno. Me lo aspetto e mi aspetto anche una vittoria col Bologna, davanti ai nostri tifosi, dopo che abbiamo iniziato bene contro l'Udinese e con un punto. Alla fine con l'Atalanta non è un brutto punto, anche se volevamo vincere. La prestazione a inizio partita è stata migliore che alla prima giornata, il Mister ci ha mostrato anche le statistiche per mostrare che abbiamo fatto bene. Ci sono anche cose da migliorare, ma la cosa più importante è vincere sabato. Abbiamo tre partite vicine e dobbiamo essere continui".