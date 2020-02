Milan, Biasin: “Pioli? Ha messo a posto una squadra senza identità”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista Fabrizio Biasin, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato del lavoro fatto da Stefano Pioli da quando siede sulla panchina del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Pioli? Sta lavorando bene. E’ arrivato in un momento difficilissimo, probabilmente il peggiore negli ultimi 10 anni del Milan. Ha raccolto una squadra senza identità e senza senso mettendola a posto. La sua riconferma, però, passa anche da altre questioni come la qualificazioni in Europa”. Intanto ecco le parole di Andrea Pirlo sul suo futuro, continua a leggere >>>

