Milan, Bertolucci: “Scudetto? Non firmo per il secondo posto” | News

Paolo Bertolucci, ex tennista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sulla possibilità di vincere lo scudetto da parte dei rossoneri

Intervenuto ai microfoni di 'Stadio Aperto', trasmissione di 'TMW Radio', Paolo Bertolucci ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan. Questo l'intervento dell'ex tennista: "Il sorriso del tifoso milanista oggi è pieno, anche se sento cose diverse. Negli ultimi due anni o si è primi o secondi, con tanti giovani lanciati e senza spese folli. Sono soddisfatto dei dirigenti, anche per come conducono. Mi fido di Maldini e Massara, basta poco per colmare il gap. Scudetto? Prima del derby parlai con Pellegatti e gli dissi che non firmo per il secondo posto. Un atleta deve provarci fino alla fine, stando attaccati al gruppo".