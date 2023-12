Milan, Bennacer: “Donnarumma? Magari c’è qualcosa che non sappiamo”

Un ritorno tanto atteso. Oggi il Milan dovrebbe ritrovare uno dei suoi pilastri. Ismael Bennacer , dopo il brutto infortunio subito la scorsa stagione in Champions contro l'Inter, dovrebbe rientrare nella lista dei convocati per la sfida al Frosinone. Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a Goal.com. Ecco le sue parole su Donnarumma.

"Gigio sapeva cosa sarebbe successo, poi fa parte del calcio. Il mondo del calcio è così: sul campo devi togliere tutta questa pressione dovuta all'atmosfera. Non è che i tifosi del Milan non vogliano bene a Donnarumma, è che quando hai giocato per il Milan e hai vinto qualcosa fa sempre male quando vai via. Magari c'è qualcosa che non sappiamo e che non sapremo mai. Magari è stato un po' tosto, ma ogni giocatore può vivere queste cose".