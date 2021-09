Milan, Baresi: “Maldini? Grazie a lui la squadra sta crescendo tantissimo”

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha parlato del lavoro da dirigente di Paolo Maldini. Queste le dichiarazioni

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha parlato del lavoro da dirigente di Paolo Maldini. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Maldini è entrato con grande entusiasmo. Sta mettendo a disposizione tutta la sua esperienza da calciatore ma anche le sue idee e la competenza che sta mostrando come dirigente. Sta facendo un bel lavoro e il Milan è cresciuto tantissimo. Possiamo fare bene quest'anno, abbiamo fatto benissimo l'anno scorso in campionato e siamo tornati in Champions dove speriamo di fare bene". Non sai dove vedere Milan-Atletico Madrid? Ecco la nostra guida tv per tutti i dettagli