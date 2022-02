Milan, Baiocchini: “Ibrahimovic e Rebic? Pessimismo per il derby”

Ci sono poche chance di vedere Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic convocati per il derby Inter-Milan di Serie A. Queste le ultime

Scendono sempre di più le possibilità di vedere Zlatan Ibrahimović e Ante Rebić convocati per il derby Inter-Milan di Serie A. Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato così delle condizioni fisiche dei due attaccanti rossoneri: "Ibrahimovic anche oggi ha svolto allenamento differenziato, non è sceso in campo oggi come nel resto della settimana e quindi è sempre più difficile pensare ad un su recupero. Rebic invece è sceso in campo, sta meglio, ma non si è nemmeno allenato in gruppo a causa di questo problema alla caviglia che si porta dietro da diverse settimane. Anche il croato ha poche chance". Le Top News di oggi sul Milan: intervista esclusiva, recupero Tomori, rinnovo Bennacer e tanto altro