Milan-Atletico Madrid, Iturbe: “Risultato che non riflette il lavoro”

Il portiere dell'Atletico Madrid U19 ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla sconfitta contro il Milan Primavera

In seguito alla sconfitta contro il Milan Primavera , il portiere dell' Atletico Madrid Alejandro Iturbe ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali dei Colchoneros. Tra le tematiche toccate anche quella relativa alla prestazione in sé, nella quale a sua detta sono stati superiori. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Alejandro Iturbe, portiere dell'Atletico Madrid U19

Sulla prestazione: “La squadra ha dato tutto, siamo stati superiori in molte parti della partita e il risultato non riflette il lavoro e la voglia che la squadra ha messo in campo”.