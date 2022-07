Milan, Ambrosini: “Maignan ha cambiato a personalità di questa squadra”

Massimo Ambrosini , ex calciatore del Milan, ha parlato della personalità di Mike Maignan , elogiandone le prestazioni nelle ultime sette partite. Un finale di Serie A in cui il francese ha compiuto praticamene una parata decisiva a partita. Alla fine non possono non arrivare i complimenti a chi l'ha preso: queste le dichiarazioni rilasciate nel podcast 'La storia del Milan raccontata da Carlo Pellegatti'.

“Maignan nelle ultime 7 partite ha fatto una parata decisiva a partita. La grandezza è farsi trovare pronti al momento giusto, è un giocatore che secondo me ha cambiato a livello di personalità questa squadra qui. Non che prima con Donnarumma non lo fosse ma questo ragazzo qui è stata una scoperta clamorosa e i complimenti vanno fatti a chi l’ha preso”. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>