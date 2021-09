Milan, Ambrosini: “Brahim Diaz è partito bene, mi aspetto un exploit”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha indicato il giocatore dal quale si aspetta un exploit in questa stagione

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha indicato il giocatore dal quale si aspetta un exploit in questa stagione. Ecco su chi ha puntato il dito in questa dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport': "Da chi si aspetta l'exploit? Per il ruolo che ha, per le responsabilità che impone, dico Brahim Diaz. E' partito bene, può dare al Milan quel qualcosa in più".