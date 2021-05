Milan, Abate: “Kessie giocherebbe titolare in tutti i top club d’Europa”

Ignazio Abate, ex terzino del Milan, ha elogiato apertamente Franck Kessie. Parole al miele anche per altri singoli rossoneri

Ignazio Abate, ex terzino del Milan, ha elogiato apertamente Franck Kessie. Parole al miele anche per altri singoli rossoneri. Queste le dichiarazioni nell'intervista rilasciata al canale Twitch del Diavolo: "Franck giocherebbe titolare in tutti i top club d'Europa. E' una forza della natura, lui è sempre stato continui negli anni. Non solo lui, ma anche Rebic, Bennacer, Calhanoglu, Saelemaekers. Il belga è entrato nei meccanismi ed è stato l'ago della bilancia, interpretando benissimo la doppia fase".