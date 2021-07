Mercato Milan – Sky: “Giroud vuole vincere con la maglia rossonera”

Olivier Giroud sarà presto un nuovo calciatore del Milan: ecco cosa ha detto Marco Bovicelli, inviato di Sky Sport, sull'ormai ex Chelsea

Olivier Giroud è atterrato nel tardo pomeriggio a Linate. Inizia così la sua avventura al Milan, club che lo ha corteggiato a lungo e che, finalmente, è riuscito a portarlo a Milano. A proposito del francese, Marco Bovicelli, inviato di Sky Sport, ha speso delle parole nei suoi confronti. Ecco cosa ha detto il giornalista sul campione ex Arsenal. "Arriva dal Chelsea, club che aveva un accordo con il giocatore: nonostante il prolungamento di contratto, se ci fosse stata una destinazione gradita a lui i blues lo avrebbero fatto partire. E' arrivato con un volo privato. Si tratta di un'operazione da due milioni di euro: 1 di parte fissa, 1 legata alla qualificazione in Champions e alle presenze con la magli rossonera. E' convinto di fare bene, nonostante sia prossimo ai 35 anni. Sta bene, si sente bene. Vivrà le prime ore in città, domani diventerà un calciatore del Milan. E' un calciatore importante, porta i gol, ne ha fatti più di 200 in carriera. Ha vinto la Coppa del Mondo con la Francia, la Champions con il Chelsea e vuole continuare a vincere con il Milan.