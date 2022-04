Mauro: “Pioli ha fatto grandi cose, ma il mio preferito resta Gasperini”

Massimo Mauro, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al lavoro svolto da Stefano Pioli sulla panchina del Milan

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Massimo Mauro ha parlato del lavoro svolto da Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Pioli ha fatto grandi cose, per come ha saputo rendere costante e vincente il Milan, dandogli un'identità forte, ma il mio preferito resta sempre Gasperini perché quello che fa con l'Atalanta, portandola in Champions e giocandosela in Europa, è una cosa pazzesca. E succede grazie al progetto tecnico".