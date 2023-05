Materazzi: “Grazie Eto’o per la Champions, se ci fosse stato un altro…”

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Samuel Eto'o, stuzzicando Zlatan Ibrahimovic

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in merito alla Champions League vinta grazie a Samuel Eto'o e stuzzicando in questo modo, senza nominarlo, Zlatan Ibrahimovic. Di seguito le sue parole a riguardo.