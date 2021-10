Materazzi: “Calhanoglu è sull’altalena. Bonucci ha detto una ca****a”

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha espresso il suo pensiero su Hakan Calhanoglu e ha punzecchiato Leonardo Bonucci

Intervenuto sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', Marco Materazzi ha parlato di Hakan Calhanoglu e Leonardo Bonucci. Queste le parole dell'ex Inter. "Le ultime prestazioni di Calhanoglu parlano chiaro. Anche se non sai mai come va a letto e come si sveglia. Arturo (Vidal, ndr) al momento dà qualcosa di più. Il valore di Calha non si discute e mi aspetto che venga fuori, ma sembra di nuovo sull'altalena, come quando era al Milan. Credo che il suo sia un problema mentale più che fisico. Le parole di Bonucci? Leo ha detto una ca****a. Ormai è diventato juventino e come tale parla. Ma avrei potuto fare lo stesso errore. Loro hanno vinto per 9 anni e si sono meritati i complimenti. Ora però vanno fatti all'Inter. Chi dice che saper perdere è più difficile che saper vincere è Andrea Agnelli, non Massimo Moratti o Steven Zhang".