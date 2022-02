Marocchi: “Risultato giusto, anche se in bilico fino all’ultimo” | Serie A News

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e oggi opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla partita tra Milan e Sampdoria

Non una vittoria netta ottenuta dal Milan contro la Sampdoria, almeno per quello che riguarda il piano del risultato. Solamente un 1-0 conquistato dai ragazzi di Stefano Pioli che, probabilmente, meritavano di fare qualche gol in più. Forse i rossoneri dovevano essere più concreti sotto porta, ma è giusto anche sottolineare la grande prestazione del portiere blucerchiato Falcone. In merito al match di oggi, Giancarlo Marocchi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Risultato giusto, anche se rimane in bilico fino all'ultimo. Il Milan faceva l'azione fino a tirare in porta, mentre la Samp faceva un'azione che poteva sembrare pericolosa ma non lo è mai stata". Milan, le top news di oggi: vince il Diavolo, Lazio su Romagnoli.