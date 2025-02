Maresca (all. Chelsea): “Joao Felix è felice al Milan. E noi…”

" Joao Felix ? Non ci manca". Così Enzo Maresca , allenatore del Chelsea appena uscito dalla FA Cup in seguito alla sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Brighton, ha parlato della partenza dell'attaccante portoghese al Milan . Maresca continua così (parole riprese da 'Il Corriere dello Sport'): "Non credo che ci manchi Joao. Joao è felice lì e noi siamo felici che Joao sia felice lì ".

Milan, Maresca (all. Chelsea): parole importanti sul futuro di Joao Felix? Le ultime

Maresca conclude il suo discorso sul Chelsea e su Joao Felix: "Non potevamo prevedere gli infortuni di Jackson e Guiu nel giorno della chiusura del mercato. Con Joao Felix non è successo niente di male. I giocatori si allenano ogni giorno e vogliono giocare tutte le partite, ma io posso mandarne in campo solo undici. Abbiamo deciso insieme che era una buona opzione quella della cessione. Ma non si è mai lamentato". Parole anche importanti del Milan che potrebbe trattare con il Chelsea in estate per il riscatto di Joao Felix. LEGGI ANCHE: Empoli-Milan, Gimenez di astuzia e classe: ecco il vero bomber!>>>