Marco van Basten: “Ho sofferto troppo per il calcio, non ne è valsa la pena”

Marco van Basten, leggendario attaccante del Milan, diede l'addio al calcio il 18 agosto 1995. Oggi fa ancora male ripensare agli infortuni

Lasciare il calcio è stato difficile. Ma forzare è stato ancora più doloroso : "Come giocatore sono morto. Ancora oggi non riesco neanche a giocare a calcio . Mi viene difficile, perché ho la caviglia fissata. Non posso calciare né fare alcun movimento con il piede. Per me è difficile da accettare perché prima di smettere non ho passato un giorno della mia vita senza aver toccato un pallone. Poi, improvvisamente, tutto è finito ed è stato molto doloroso da accettare".

Ma il calcio, inevitabilmente, ha lasciato anche ricordi piacevoli a van Basten, come l'incontro con Johan Cruijff: "Era uno dei migliori, era il mio esempio. Per me era un eroe. Era una star, come George Best, era fantastico vederlo giocare e quando l'ho conosciuto penso che sia stato molto più facile stargli accanto e giocare, piuttosto che parlargli".