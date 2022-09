Marchetti: “La Lazio di Pioli aggressiva e giocava bene come questo Milan”

Federico Marchetti, portiere in cerca di una sistemazione, ha rilasciato delle dichiarazioni su Stefano Pioli, Simone Inzaghi e non solo

Marchetti su Inzaghi : "Ci sono stati due Inzaghi: il primo quello subentrato a Pioli, il secondo quello confermato dopo il mancato arrivo di Marcelo Bielsa. Simone aveva ampliato il suo staff. C'era Mario Cecchi, il tattico che gli dà una grande mano all'Inter. Gli allenamenti del secondo Inzaghi erano differenti rispetto a quelli del primo Inzaghi. Abbiamo iniziato col 4-3-3 poi diventato 3-5-2. La sua Inter mi ricorda quella Lazio: penso ai tre centrali che salivano per creare superiorità numerica e si lanciavano in avanti alla ricerca del gol. Così ha sfiorato lo scudetto 2019-20, quando si è vista la Lazio più bella. Quella squadra era impressionante. Si muoveva con meccanismi perfetti e poteva farti male in qualsiasi momento. Giocava di prima anche nelle zone di campo più rischiose".

Sul suo mancato trasferimento al Milan: "Avevamo fatto causa per mobbing. Mi sarei dovuto liberare a novembre 2010. Avevamo trovato un accordo col Milan, purtroppo non sono riuscito a lasciare Cagliari per tempo. Sono andato via nell'estate 2011 al prezzo concordato di 5 milioni di euro, quanto ero stato pagato tre stagioni prima. Allegri mi voleva. Il titolare era Christian Abbiati, io avrei fatto il secondo per provare a sostituirlo nelle stagioni successive".