Marchetti: “Kessie? Il Milan non gli darà i soldi che vuole, ma ci proverà”

L'esperto di calciomercato Luca Marchetti ha parlato del difficile rinnovo di Franck Kessie con il Milan. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport: "Kessie non sta ripetendo il campionato dello scorso anno. Se basiamo su questa stagione e se andiamo a rivedere la sua prestazione nel derby penso che il Milan non gli darà i soldi che chiede. Credo che ci possano essere delle squadre inglesi o il PSG interessante al giocatore, ma al Milan ha chiesto una cifra superiore agli otto milioni di euro netti a stagione. Non si tratta di un'operazione economicamente molto vantaggiosa ma il Milan continuerà a provare a rinnovare Kessie fino alla fine".