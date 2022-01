Marchetti: “Ibrahimovic? Credo che sarà lui a decidere per il rinnovo”

Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Luca Marchetti ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Del rinnovo di Ibra credo che se ne parli, ma credo che sarà lui a decidere. Se Ibra avrà voglia di continuare giocherà ed il Milan non si creerà nessun problema. Una volta che tu fai un contratto ad un giocatore di quarant'anni non soltanto gli riconosci un valore tecnico ma anche un valore di spessore all'interno dello spogliatoio che va oltre il discorso dell'età. Il contratto di Ibra già prevedeva una base bassa con dei bonus che salivano in base alle presenze, quindi il rinnovo non sarà neanche un problema economico. Se Ibra capirà che il Milan sarà pronto ancora ad investire sui di lui e se si sentirà parte integrante di questa situazione resterà altrimenti smetterà".