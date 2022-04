Marchegiani: “Rigore Inter? Più corretto seguire la decisione dell’arbitro”

Luca Marchegiani, ex portiere e oggi opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul rigore dell'Inter ricevuto contro la Juventus

Sta facendo discutere, e non poco, l'episodio da rigore di Juventus-Inter, gara terminata 0-1 grazie ad un gol dagli undici metri dell'ex Milan Hakan Calhanoglu. Un penalty inizialmente parato, poi fatto ripetere perché, probabilmente, nel momento del tiro un difensore bianconero era già dentro l'area di rigore. Ennesima situazione di confusione tra arbitro e VAR che, purtroppo, condiziona e non poco lo spettacolo in campo. Al termine del match, Luca Marchegiani ha detto la sua su questo episodio ai microfoni di 'Sky Sport'. Queste le sue dichiarazioni: "Mazzoleni è un professionista del VAR, ha valutato un contatto ma secondo me era più corretto come dinamica del gioco seguire la decisione dell'arbitro. Poi nel momento in cui vedi il piede di Morata che pesta a quel punto poi è difficile non fischiare".