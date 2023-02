Marchegiani: “Se Lukaku è vicino al suo massimo, va sacrificato Dzeko”

Le parole di Luca Marchegiani su Romelu Lukaku

"E' una situazione molto delicata: molto dipende da qual è il livello di potenziale che è in grado di esprimere Lukaku. Se è vicino al suo massimo, va reinserito anche rischiando di lasciare fuori un giocatore che è stato importante come Dzeko. Se non lo è, non c'è un motivo per non continuare a impiegare il giocatore che è stato il più continuo e più importante del reparto offensivo dell'Inter. Perché è vero che Lautaro ha fatto tanti gol ed è un centravanti fortissimo, ma nello sviluppo e nella creazione del gioco offensivo Dzeko in questo momento è quasi indispensabile. Per questo è difficile gestire il rientro di Lukaku. Detto ciò, sicuramente non lo si aiuta mettendolo dieci minuti dalla fine". Mercato Milan, sfida all'Inter per un top player della difesa >>>