Marani: “Ultime vittorie del Milan per 1-0 sono pesantissime” | News

Matteo Marani, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle ultime vittorie in campionato per 1-0 da parte del Milan

E' un Milan di 'corto muso' quello delle ultime uscite. Tre vittorie nelle ultime tre partite di campionato, tutte con il risultato di 1-0. Nonostante ciò, sono sempre nove punti conquistati che consolidano ulteriormente il primato in classifica. Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Matteo Marani ha parlato della squadra di Pioli dopo i recenti successi in Serie A. Queste le sue dichiarazioni: "Le ultime vittorie del Milan per 1-0 sono pesantissime, non so se alla fine i rossoneri vinceranno il campionato, ma sono stati tre successi importantissimi. Giroud sta facendo cose importanti, ma ai rossoneri in questo momento serve anche uno come Ibrahimovic".