Marani: “Differenza tra Milan e Inter? I rossoneri sono più squadra” | News

Matteo Marani, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sul Milan e sull'Inter dopo le prestazioni contro Verona e Lazio

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Matteo Marani ha parlato del Milan e dell'Inter. Queste le parole del giornalista. "Lascia un principio di squadra. Credo che la differenza grande sia stata la mezz'ora finale: come l'ha giocata il Milan e come l'ha giocata l'Inter. In mezz'ora la strada si è allargata. Al di là degli episodi e del gol preso con Dimarco a terra, c'è più da reclamare sul rigore. Io personalmente sono a favore del fatto che si continui a giocare se l'arbitro non interviene. L'abbiamo visto tutti gli anni delle pantomime finali. E' una decisione presa in seguito a certi comportamenti. Inzaghi è stato onesto riconoscere che, al di là degli episodi, la squadra si è disunita. Il Milan è stato più squadra". Le top news di oggi sul Milan: le condizioni di Rebic e le parole di un nuovo acquisto.