Manicone: “Il Milan è l’ambiente giusto per Adli. Fa già cose straordinarie”

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Antonio Manicone, vice di Vladimir Petkovic, ha rilasciato delle dichiarazioni su Yacine Adli. Manicone lo conosce molto bene in quanto lo ha visionato da vicino durante la sua esperienza sulla panchina del Bordeaux insieme all'ex allenatore della Lazio. Ecco cosa ha detto sul calciatore di proprietà del Milan: "Il Milan è l'ambiente giusto per lui. Conosce a memoria tutti i calciatori della Ligue 1: pregi e difetti, se sono destri o mancini, come se avesse un piccolo database. È curioso, ambizioso, intelligente. Per la sua età fa già cose straordinarie".