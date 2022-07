Mandorlini: “Mercato Milan? Serve pazienza, i rossoneri faranno qualcosa”

Andrea Mandorlini, noto allenatore, ha parlato del calciomercato del Milan, sottolineando come per i rossoneri ci sia ancora tanto tempo

Andrea Mandorlini, noto allenatore, ha parlato del calciomercato del Milan, sottolineando come per i rossoneri ci sia ancora tanto tempo per regalare a Stefano Pioli i rinforzi agognati. Queste le sue dichiarazioni a TuttoMercatoWeb: "Se è gusto aspettarsi uno scatto del Milan sul mercato? Si. Ma è ancora lunga. Bisogna avere pazienza. De Ketelaere è in trattativa. Sicuramente i rossoneri faranno qualcosa. Ma la pazienza manca a tutti".