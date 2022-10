Mancini: “Ibrahimovic è il calciatore più forte che ho allenato” | News

Intervenuto su 'Atuttocalcio', trasmissione di 'Rai Due', Roberto Mancini ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e altri grandi giocatori. Queste le sue dichiarazioni: "Non conosco la situazione di Ronaldo ma, se ha rifiutato di entrare in campo, ha sbagliato. Penso che se ne sia reso conto: gol ne fa ancora, con l'età diventa però più difficile. Purtroppo non si può giocare in eterno. I più forti che ho allenato? Ibrahimovic, Aguero e Yaya Touré. Ma ne dimentico tanti altri. Per il talento che ha Balotelli poteva essere fra i più grandi. Anche lui, però, ha fatto tanto. Lui è una prima punta libera". Milan, Brahim Diaz trascina i rossoneri. Delusione De Ketelaere.