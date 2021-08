Malore Eriksen, Kjaer: “Difficile spiegare come reagire in casi del genere”

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni della Uefa dopo essere stato premiato per l'intervento eroico nei confronti di Christian Eriksen

Intervenuto ai microfoni della Uefa, Simon Kjaer ha rilasciato un'intervista dopo essere stato premiato dal presidente Ceferin per quanto fatto nei confronti del suo connazionale Christian Eriksen. Queste le parole del difensore danese del Milan. "È difficile spiegare come reagire in casi del genere. Come squadra abbiamo fatto il massimo sforzo per restare uniti, il più possibile. Quando poi abbiamo saputo che Christian aveva recuperato coscienza, dovevamo restare ancora più compatti. Vorrei ringraziare la Uefa per questo premio da parte di tutta la nazionale danese. Mi sento in obbligo di accettare il premio da capitano. Grazie mille davvero".