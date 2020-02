M. Colombo: “Gazidis, Boban e Maldini? Dovrebbero chiarirsi

ULTIME NEWS MILAN – In questi giorni sono molti i rumors che vogliono delle frizioni tra Ivan Gazidis da una parte e Zvonimir Boban e Paolo Maldini dall’altra. Di questo ha parlato la giornalista Monica Colombo tramite il canale YouTube di Carlo Pellegatti. Ecco le sue dichiarazioni: “La squadra sembra impermeabile ai grandi rumors che ci sono sulla lotta di potere che è in atto tra l’amministratore delegato e i dirigenti della parte sportiva del Milan. Molto si gioca sul nome del futuro allenatore rossonero. Se davvero Rangnick è stato contattato, sarebbe un’invasione di campo nella sfera di competenza dei dirigenti dell’area tecnica, i quali uscirebbero delegittimati da questa situazione. Per il bene del Milan, ci vorrebbe presto un confronto tra le parti per chiarire le carte in tavola. Se mi chiedessero di scommettere 10 euro sul fatto che Gazidis, Boban e Maldini siano tutti e tre qui a Milanello il 1° luglio, non lo farei mai”. Intanto Ivan Gazidis ha deciso di uscire allo scoperto: ecco quando uscirà una sua intervista, continua a leggere >>>

