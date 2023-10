Luis Enrique: “Strasburgo? Preparazione perfetta per la sfida al Milan”

Le parole di Luis Enrique

"Siamo soddisfatti, sì. È stata una partita difficile dopo la sosta per le Nazionali. Una partita senza i nostri tifosi e i nostri ultras. Era un po' strano. Ma penso che i giocatori e la squadra siano stati molto bravi. Hanno preso la partita molto sul serio e abbiamo ottenuto questo ottimo risultato. Non abbiamo preso gol, abbiamo altri tre punti ed è la preparazione perfetta per la partita di Champions League. L’idea è, come allenatore, di responsabilizzare tutti i miei giocatori. Ed è chiaro che ci sono giocatori che hanno giocato di più. Ma se vogliamo avere la possibilità di partecipare a tutte le competizioni, ripeto, serve tutta la squadra. E sono molto fortunato perché tutti i giocatori che ho in squadra sono di alto livello. E oggi ci sono stati cinque o sei cambi di giocatori meno costanti, ma che hanno reso ad alto livello e che metteranno pressione anche a chi gioca nell'undici titolare per cercare di guadagnare minuti".