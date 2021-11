Legrottaglie: “Per me il Milan è la favorita per la vittoria dello scudetto”

Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Milan, ha espresso il suo pensiero sui rossoneri di Stefano Pioli: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Nicola Legrottaglie ha parlato del Milan. Queste le parole dell'ex difensore rossonero." Bene Pioli, ma vorrei dare merito anche alla società e quanto ha saputo costruire negli anni nonostante difficoltà iniziali e titubanze con critiche annesse. Hanno veramente un progetto, si vede chiara la mano di qualcuno che voleva proprio ciò che stanno vivendo oggi. Per me il Milan è la grande favorita per vincere questo Scudetto". Milan, le top news di oggi: le ultime sul rinnovo di Pioli e sul futuro di Alvarez