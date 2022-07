Ledure: “Lukaku non si è tagliato lo stipendio: sarà il più pagato della A”

Intervistato dal quotidiano belga 'La Libre', Sebastien Ledure , avvocato di Romelu Lukaku , ha parlato dell'attaccante belga. Queste le sue dichiarazioni sul calciatore del Chelsea in prestito all'Inter : "Sta diventando una moda tra i giocatori d’élite come Mbappé, Griezmann, Hazard, De Bruyne. Quanto a Romelu, ha preferito che il suo agente (Pastorello, ndr) non fosse coinvolto in questa vicenda visti i suoi stretti legami con l'ex dirigenza del Chelsea. Lukaku non ha ancora preso una decisione sul suo possibile futuro con il suo agente, ma non ha voluto che un rischio di conflitto di interessi potesse interferire in uno dei più operazioni difficili nel calcio di oggi".

"Si è dovuto lavorare sotto traccia, era una trattativa in cui bisognava andare avanti passo dopo passo e piazzare le pedine in modo intelligente", prosegue Ledure. "Tra maggio e giugno ho fatto diversi viaggio tra Milano e Londra. Con Romelu invece ho avuto un filo diretto con lui, sono andato a trovarlo prima che partisse per le vacanze: c’è totale trasparenza. Ci tengo a sottolineare come in realtà sarà il giocatore più pagato della Serie A. Ho letto che ha tagliato lo stipendio di un terzo o mezzo. Non è vero, ma tutte e tre le parti hanno fatto concessioni intelligenti. Il nostro compito era quello di ottenere il miglior affare possibile per il mio cliente, non per il Chelsea o l'Inter. Romelu sta pagando noi, non i club", conclude l'avvocato. Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>