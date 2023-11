Lecce-Milan, l’ex arbitro Saccani: “La rete andava convalidata: vi spiego…”

Massimiliano Saccani, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al gol annullato a Roberto Piccoli in Lecce-Milan

Massimiliano Saccani, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma '90° minuto' in onda su 'Rai 2', soffermandosi in modo particolare sulla rete annullata a Roberto Piccoli in Lecce-Milan. Ecco, quindi, le sue parole.