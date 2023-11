Lecce-Milan, Calvarese: “Piccoli-Thiaw? La percezione è che il VAR…”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha detto la sua in merito al gol annullato a Roberto Piccoli in Lecce-Milan

"Facciamo un gioco di fantasia. Immaginiamo di essere all'ultimo minuto di una finale dei Mondiali. La tensione è al massimo, il risultato ancora in bilico. Una delle due squadre segna un gol, ma l'azione è viziata da uno "step on foot" simile a quello di Piccoli su Thiaw in Lecce-Milan. Cosa sarebbe meglio fare? Come dovrebbe comportarsi l'arbitro? Il Var dovrebbe intervenire? Il presupposto è abbastanza semplice: tutti gli addetti ai lavori hanno avuto la sensazione che quello del Via del Mare fosse un gol buono. O meglio: che l'annullamento non fosse la scelta più giusta. Una sensazione spontanea, quasi di pancia. Un'altra percezione generale, che si fa largo in Italia e all'estero (soprattutto in Inghilterra), è che il VAR stia modificando, alterando, secondo alcuni persino rovinando il gioco del calcio".