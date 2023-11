Lecce, Sticchi Damiani: “Ecco come dovrebbe funzionare il VAR”

Dopo le polemiche per il gol annullato a Piccoli contro il Milan , Saverio Sticchi Damiani , presidente del Lecce , è tornato a parlare del VAR e dell'utilizzo che se ne fa. Di seguito le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

Il numero 1 del Lecce ha detto: "Riportiamo il Var ad essere uno strumento di supporto e non di governo. Diamo maggiore certezza ai pochi, fondamentali casi in cui esso può legittimamente intervenire, chiarendone presupposti e limiti. Non credo che questo sia un compito che possa essere lasciato solo agli arbitri: ci vogliono le istituzioni, le leghe e qualche bravo giurista".