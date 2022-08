Lecce, Colombo carica l’ambiente: “Inter? Spero di far esultare tanti tifosi”

Intervistato da 'Sportitalia', Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce di proprietà del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della prossima sfida contro l'Inter. Queste le sue parole: "Sarà una partita speciale per me, come lo è per tutta la città. Per me significa tanto poter esordire in questa Serie A contro l'Inter, spero di far esultare tanti tifosi in tutta Italia. Vorrei fare un ringraziamento speciale a tutti i tifosi per il supporto che ci stanno dando. Sappiamo che lo stadio sarà pieno, sarà una bolgia. Arriva un'Inter che vuole vincere il campionato, che ha tanta fame ma l'abbiamo anche noi. E' il nostro esordio, vogliamo dimostrare chi siamo. Non sarà una partita facile per loro". Milan, si riparte contro l'Udinese: le ultime sui rossoneri.