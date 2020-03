Lecce, Calderoni: “Il mio gol più bello? Non ci sono molti dubbi…”

ULTIME NEWS – Marco Calderoni, terzino sinistro del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali della sua squadra, svelando il suo gol più bello segnato finora in Serie A. Pochi dubbi per il calciatore che ha risposto così: “In campionato sono riuscito a fare tre gol. Ho provato un’emozione incredibile, soprattutto nella gara vinta contro la Spal. Il gol più bello ed indimenticabile resta quello segnato a San Siro contro il Milan“. Intanto ecco le parole di Gravina sul possibile ritorno in campo in Serie A, LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

