Lazio-Milan, Petrucci: “Lucas Leiva e Luis Alberto in dubbio per lunedì”

Secondo Matteo Petrucci, Lucas Leiva e Luis Alberto potrebbero non partire dal primo minuto lunedì sera nella gara tra Lazio e Milan

Stando a quanto riferito da Matteo Petrucci, inviato sulla Lazio di Sky Sport, Lucas Leiva e Luis Alberto potrebbero non partire dal primo minuto nella gara di lunedì tra Lazio e Milan. Queste le parole del giornalista. "Dopo i match contro Benevento e Napoli con le prestazioni di qualche singolo non al top della condizione, come Leiva e Luis Alberto, alcune cose potrebbero cambiare. L'orientamento di Simone Inzaghi è di mandarli in campo solo se saranno al 100%. L'allenamento di domani e di domenica sarà fondamentale da questo punto di vista. Se saranno al 100% giocheranno contro il Milan, altrimenti si cambia, con Cataldi e Pereira che hanno già dato risposte positive a Napoli. Altra probabile novità è Marusic che torna a centrocampo al posto di Fares con un difensore di ruolo tra i tre dietro. Confermati Milinkovic-Savic, Immobile e Correa. Intanto Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Milan TV.