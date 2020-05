La promessa di Maldini: “Dirigente con il Milan e da nessun’altra parte”

MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è intervenuto in diretta su ‘Instagram‘ con l’amico ed ex compagno di squadra, Filippo Inzaghi, rilasciando alcune importanti dichiarazioni. Queste le parole di Maldini sul fare qualcosa di grande come dirigente del Milan: “Naturalmente quando sei calciatore hai altre armi. L’impegno in campo, l’essere sempre a disposizione, puntuale e preciso. Da dirigente devi conquistarti tutto, sei meno credibile di quando dai l’esempio in campo. Sono ere diverse, la storia conta e sono sicuro che farò il dirigente solo al Milan. Non lo farò da nessun’altra parte”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MALDINI >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓